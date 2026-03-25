Які саме судна пускатиме Іран?
До того ж судна можуть скористатися безпечним проходом "у координації з компетентними іранськими органами", повідомляє Bloomberg.
Хоча Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вже заявив, що Іран повинен тримати протоку закритою, у листі викладено чіткішу та більш нюансовану позицію. Це ще один приклад того, як країна претендує на суверенітет над водним шляхом,
– вказує видання.
Стало відомо, що Іран почав стягувати транзитні збори з деяких комерційних суден, які намагаються пройти через Ормузьку протоку. Ці платежі сягають 2 мільйонів доларів, повідомляє Bloomberg.
Зауважимо, що наразі сировині ринки демонструють надзвичайну волатильність. Річ у тім, що трейдери намагаються оцінити, коли саме припиниться конфлікт на Близькому Сході та Ормузька протока повністю відкриється.
Хоча у вівторок ціни на нафту зросли через поновлення побоювань щодо ескалації конфлікту, ф'ючерси можуть впасти за будь-якої ознаки того, що судна зможуть вільніше пересуватися водним шляхом,
– йдеться у повідомленні.
Що важливо знати про Ормузьку протоку зараз?
Війна на Близькому Сході розпочалася ще в кінці лютого. Вона триває вже 4 тижні. Через цей конфлікт Ормузька протока майже повністю перекрита.
Для розуміння, саме через Ормуз щодня перевозились п'ята частина світового обсягу нафти та газу. До того ж цим шляхом транспортувалась значна кількість металів та навіть – харчів. Через майже повне блокування Ормузької протоки, такі товари не перевозяться. Відповідно, у багатьох галузях відчутне зростання цін.
Раніше іранські сили наполягали, що будь-яке судно, яке буде намагатись пройти цей шлях, атакуватимуть. Контроль над Ормузом Іран здійснює, завдяки мінуванню та безпілотникам.