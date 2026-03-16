До чого закликав Сіярто?

Угорщина підтримала пропозицію прем'єр-міністра Бельгії Де Вевера. Нагадаємо, бельгійський урядовець закликав ЄС провести переговори з Росією, повідомляє Укрінформ.

Читайте також Urals по 93 долари: російська нафта б'є рекорди, але дисконт "з'їдає" частину прибутку

Петер Сіярто Міністр закордонних справ Угорщини Війна у регіоні Перської затоки створює величезний виклик у вигляді глобальної кризи нафтових поставок. І в цьому сенсі найкращий крок – це те, що зробили американці, знявши санкції з нафтових поставок, пов'язаних із Росією.

Як каже Сіярто, є два основних великих джерела нафти – Росія та Близький Схід. А вони наразі перекриті для Європи.

Сіярто вважає, що наслідки для Європи, в цьому випадку, будуть відчутними. Зокрема, йдеться про економічні виклики.

Якщо він (Де Вевер – 24 Канал) вважає, що канали комунікації з Росією мають бути відкритими, якщо відносини з Росією мають бути нормалізовані, тоді Бельгія є партнером Угорщини. Ми маємо вести переговори з Росією, тому що політика ЄС досі зазнала провалу. Тож ми мусимо здійснити розворот,

– каже Сіярто.

Зауважимо, прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер вказав, що ЄС мають домовлятися з Росією не просто так. Адже Європа не може змусити Кремль відмовитись від війни в Україні, тому необхідно сідати за стіл переговорів, повідомляє AFP.

Що відомо про скасування санкції проти Росії з боку США?