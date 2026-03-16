До чого закликав Сіярто?
Угорщина підтримала пропозицію прем'єр-міністра Бельгії Де Вевера. Нагадаємо, бельгійський урядовець закликав ЄС провести переговори з Росією, повідомляє Укрінформ.
Війна у регіоні Перської затоки створює величезний виклик у вигляді глобальної кризи нафтових поставок. І в цьому сенсі найкращий крок – це те, що зробили американці, знявши санкції з нафтових поставок, пов'язаних із Росією.
Як каже Сіярто, є два основних великих джерела нафти – Росія та Близький Схід. А вони наразі перекриті для Європи.
Сіярто вважає, що наслідки для Європи, в цьому випадку, будуть відчутними. Зокрема, йдеться про економічні виклики.
Якщо він (Де Вевер – 24 Канал) вважає, що канали комунікації з Росією мають бути відкритими, якщо відносини з Росією мають бути нормалізовані, тоді Бельгія є партнером Угорщини. Ми маємо вести переговори з Росією, тому що політика ЄС досі зазнала провалу. Тож ми мусимо здійснити розворот,
– каже Сіярто.
Зауважимо, прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер вказав, що ЄС мають домовлятися з Росією не просто так. Адже Європа не може змусити Кремль відмовитись від війни в Україні, тому необхідно сідати за стіл переговорів, повідомляє AFP.
Що відомо про скасування санкції проти Росії з боку США?
США послабили санкції проти Росії. Це рішення стало наслідком конфлікту на Близькому Сході. Йдеться про те, що США дозволили країнам купувати російську нафту.
Проте це рішення має низку обмежень. Діятиме воно протягом 30 днів – до півночі 11 квітня. Купувати дозволено лише ту російську нафту, що перебуває в морі.