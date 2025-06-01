ОПЕК змінює курс: видобуток нафти у світі зросте

Частина групи ОПЕК, а саме Саудівська Аравія, Росія та інші шість держав, оголосили про збільшення нафти у липні цього року. Йдеться про додаткові 411 тисяч барелів на день.

Що передбачає рішення про збільшення видобутку нафти

Показник у додаткові 411 тисяч барелів на день був встановлений на травень та червень, що більш ніж утричі більше, ніж планувалося раніше групою, передає 24 Канал з посиланням на AFP.

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ОПЕК+ завдала потрійного удару: травень був попередженням, червень – підтвердженням, а липень – попереджувальним пострілом,

– сказав AFP аналітик Rystad Energy Хорхе Леон.

Річ у тім, що раніше діяла домовленість між 22 країнами ОПЕК щодо скорочення видобутку на 2,2 мільйона барелів для того, щоб відбулося підвищення ціни.

Втім на початку цього року члени ОПЕК, яка відома також за назвою Добровільна вісімка (V8), вирішили поступово збільшити видобуток й прискорювати темпи.

Внаслідок цього ціна на нафту впала до 60 доларів за барель – найнижчий показник за останні 4 роки.

За словами Хорхе, такі масштаби збільшення виробництва є не просто внутрішньою динамікою поставок, а стратегічним коригуванням з геополітичними цілями. Тобто Саудівська Аравія, схоже, підкоряється проханням Дональда Трампа.

Чому було прийняте рішення щодо збільшення виробництва нафти

Нагадуємо, що невдовзі після вступу на посаду президента США Дональд Трамп закликав Саудівську Аравію збільшити видобуток нафти для зниження ціни.

Рішення ОПЕК щодо видобутку було ухвалене після зустрічі всіх міністрів ОПЕК 28 травня, а 31 травня про це рішення публічно оголосили.

Серед можливих причин збільшення видобутку аналітики називають як вплив Саудівської Аравії, так і покарання членів групи за недотримання квот у рамках скорочень.

Крім того, аналітик Commerzbank Ту Лан Нгуєн каже, що рішення про збільшення видобутку могло бути через останні заяви міністра енергетики Казахстану Єрлана Аккенженова щодо того, що його країна не скорочуватиме видобуток.

Як додає аналітик SEB Б'ярне Шилдроп, Саудівська Аравія розгнівана на Казахстан, який вважається одним з головних відстаючих, і який "виробляв на 300 тисяч барелів на день більше за свою квоту".

Зауважте! За даними Reuters, станом на 2 червня, ціни на нафту зросли більш як на 1 долар за барель. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли в ціні на 1,19 долара, до 63,97 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала до 62,09 долара – на 1,3 долара.