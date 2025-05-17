Санкції ускладнюють видобуток нафти

Економіст Олег Гетман під час розмови з 24 Каналом зауважив, що санкції проти Росії виконали свою роль ще кілька років тому. Вони найбільше впливали не на ціну нафти, а на обсяги її видобутку. Тож через відсутність нового обладнання, інноваційних технологій, видобуток нафти у Росії поступово зменшується.

Зверніть увагу У розвідці розповіли, як Росія обходить санкції Заходу

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Чинна ситуація на ринку нафти пов'язана фактично з єдиним фактором: торговими війнами у світі, які спровокував Трамп. Додаткові мити та початок торгових воєн сповільнюють економіки великих країн. Сповільнюється економіка, відповідно, зменшується споживання і газу, і нафти.

На думку економіста, економічне сповільнення вже почалося. Й він наводить конкретні факти:

І квартал цьогоріч США завершили зі спадом ВВП на 0,3%.

Тож всі нафтові трейдери очікують, що буде скорочуватись споживання нафти й ціна на нафту починає падати.

Додатковим чинником на ринку є рішення ОПЕК і її фактичного лідера Саудівську Аравію про збільшення видобутку нафти.

На фоні скорочення споживання вони ще й збільшують видобуток, що стало ще одним фактором, який сприяв додатковому падінню цін на нафти. Саме тому нафта Brent рухається вниз. А бренд нафти Urals просто прив'язаний до Brent,

– пояснює Гетман.

Санкції створили умови, а обвал цін на нафту посилює тиск

Економіст Ілля Несходовський зауважує, що санкції створили відповідні умови, що падіння цін на нафту суттєво вплинуло на економічну ситуацію в Росії. Коли ціни на російську нафту суттєво впали, після запровадження цінової стелі у 60 доларів за барель, – це був сильний удар по російському бюджету.

Ілля Несходовський Економіст, керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Потім вони (росіяни – 24 Канал) навчилися обходити санкції, продаючи нафту з більшими знижками, ніж зазвичай. Також санкції суттєво обмежували експортні можливості Росії в інших сферах: газ, вугілля, метал та інші види продукції.

Економіст Олег Пендзин у розмові з 24 Каналом зауважив, що для російської економіки надзвичайно важлива ціна на нафту. Ба більше, вона – визначальна.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Якби ціна на нафту була така низька, як зараз, але не було б санкцій, Росія б мала набагато більше можливостей для виживання. Я б не сказав, що краще одне чи друге.

Несходовський вважає, що нинішнє падіння цін на нафту це лише 40% негативного впливу на економіку Росії. Тоді як санкції створили всі необхідні передумови. Якщо нафта продовжить дешевшати, то фактор цін на нафту буде відігравати вирішальну роль. Влив цього чинника на російську економіку зросте до 80%.

Ще один момент – це можливість здійснення транзакцій. Санкції обмежили й суттєво збільшили транзакційні витрати російських підприємств. Крім того, санкції виснажили ті ресурси, який був накопичений перед початком війни,

– додає він.

Також економіст наголосив, що санкції, які діяли в останні роки, відповідають за близько 60% негативного стану російську економіку.

Фонд національного добробуту тане

Олег Гетман також зауважує, що Росія вичерпує свій Фонд національного добробуту, яким вони всі 3 роки компенсують збитки. У Фонді залишилося лише 35 мільярдів доларів, а було понад 100 мільярдів.

Запасів фонду, на його думку, вистачить до кінця 2025 року, можливо до осені. Далі цієї подушки не буде, тож росіяни будуть мати такі варіанти:

Скорочення видатків на війн у, чого вони дуже хочуть, оскільки прагнуть добитися тої чи іншої угоди. Росія уже не витягує видатки на війну.

у, чого вони дуже хочуть, оскільки прагнуть добитися тої чи іншої угоди. Росія уже не витягує видатки на війну. Запуск друкарського верстата, аби друкувати гроші , оскільки кредити їм ніхто не дає. Винятком є Китай. Це призведе до інфляції, гіперінфляції, збідніння населення Росії.

, оскільки кредити їм ніхто не дає. Винятком є Китай. Це призведе до інфляції, гіперінфляції, збідніння населення Росії. Радикальне скорочення витрат на соціальний сектор. Йдеться про медицину, освіту, соціальні програми. Це рішення також негативно вплине на росіян.

Нагадаємо, що в Росії готуються до тривалого періоду низьких цін на нафту. Зокрема, Міністерство економічного розвитку Росії прогнозує, що в 2025 році середня ціна на нафту Urals буде коливатися на рівні 56 доларів за барель. Це свідчить, що в російська влада очікує, що ціни на нафту впадуть до найнижчого рівня з часів пандемії коронавірусу.