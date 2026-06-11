Який курс валюти в банках

Станом на ранок 11 червня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,75 гривні (+5 копійок), а продаж по 45,27 гривні (+7 копійок).

(+5 копійок), а продаж по (+7 копійок). Купівля євро проходить по 51,67 гривні (+10 копійок), а продаж – по 51,37 гривні (+7 копійок).

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Що з вартістю валюти на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,95 гривні (+10 копійок), а продаж – по 45 гривень (без змін).

(+10 копійок), а продаж – по (без змін). Натомість купівля євро проходить по 52,09 гривні (+10 копійок), а продаж – по 52,30 гривні (без змін).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,49 гривні (-6 копійок), а продають – по 45,07 гривні (+6 копійок).

(-6 копійок), а продають – по (+6 копійок). Євро купують по 51,88 гривні (-5 копійок), а продають – по 52,37 гривні (-1 копійка).

Як можна вберегти свої заощадження

Раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв розповів, що гривневі депозити й надалі залишатимуться одним із найпривабливіших інструментів для тих, хто не хоче тримати гроші в іноземній готівці "під пахвою".

За його словами, поточні умови дозволяють не лише захистити заощадження від інфляції, а й отримати додатковий дохід. Щоправда, для цього інфляція не повинна перевищити 11 – 13,5% у річному вимірі, а курс долара залишатися нижчим за 46,50 – 47 гривень.

Варто зауважити, що за попередніми прогнозами, за підсумками 2026 року інфляція навряд чи перетне позначку в 9,4%, тоді як середньозважений курс американської валюти очікують у межах 45 – 46 гривень.