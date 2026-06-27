Хто отримає одноразову виплату до Дня Незалежності?

У серпні 2026 року окремі категорії українців отримають разову грошову допомогу до Дня Незалежності України. Цьогоріч держава розширила перелік осіб, яким кошти нараховуватимуть автоматично, нагадує Пенсійний фонд України.

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Зокрема, це стосується громадян, які вже перебувають на обліку в державних органах та:

отримують пенсію або щомісячне довічне грошове утримання;

отримують житлову субсидію;

користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг;

при цьому не проходять військову службу.

Водночас самі розміри виплат на 2026 рік затверджені постановою Кабінету Міністрів України №602 від 13 травня 2026 року.

Хто має подати заяву на отримання допомоги?

Звертатися до Пенсійного фонду необхідно тим, хто має право на допомогу, але:

не є пенсіонером;

не отримує житлову субсидію чи пільги;

не проходить військову службу.

Подати заяву можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі, поштою чи онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ із використанням кваліфікованого електронного підпису.

До заяви потрібно додати копію паспорта, посвідчення, яке підтверджує право на виплату, а також зазначити банківські реквізити, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та інші необхідні відомості.

Як виплачуватимуть допомогу військовослужбовцям?

Для ветеранів війни, які проходять військову службу, діє окремий порядок. Кошти перераховуватимуть не безпосередньо одержувачу, а на рахунки військових частин, установ або організацій, де вони проходять службу.

Тому військовослужбовцям рекомендують переконатися, що роботодавець має інформацію про їхній статус ветерана війни.