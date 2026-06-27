Кто получит единовременную выплату ко Дню Независимости?

В августе 2026 года отдельные категории украинцев получат разовую денежную помощь ко Дню Независимости Украины. В этом году государство расширило перечень лиц, которым средства будут начисляться автоматически, напоминает Пенсионный фонд Украины.

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В частности, это касается граждан, которые уже состоят на учете в государственных органах и:

получают пенсию или ежемесячное пожизненное денежное содержание;

получают жилищную субсидию;

пользуются льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг;

при этом не проходят военную службу.

В то же время сами размеры выплат на 2026 год утверждены постановлением Кабинета Министров Украины № 602 от 13 мая 2026 года.

Кто должен подать заявление на получение помощи?

Обращаться в Пенсионный фонд необходимо тем, кто имеет право на помощь, но:

не является пенсионером;

не получает жилищную субсидию или льготы;

не проходит военную службу.

Подать заявление можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАП, по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи.

К заявлению необходимо приложить копию паспорта, удостоверение, подтверждающее право на выплату, а также указать банковские реквизиты, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии) и другие необходимые сведения.

Как будут выплачивать пособие военнослужащим?

Для ветеранов войны, проходящих военную службу, действует отдельный порядок. Средства будут перечисляться не непосредственно получателю, а на счета воинских частей, учреждений или организаций, где они проходят службу.

Поэтому военнослужащим рекомендуется убедиться, что работодатель располагает информацией об их статусе ветерана войны.