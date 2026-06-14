Яку доплату до пенсії отримують ветерани?

Для учасників бойових дій законодавством передбачено щомісячне підвищення пенсії у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Ця надбавка виплачується незалежно від того, який саме вид пенсії отримує людина: за віком, інвалідністю чи на інших підставах, нагадує Пенсійний фонд.

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Крім цього, ветеранам нараховують цільову грошову допомогу на проживання, а загальний розмір пенсійної виплати з усіма доплатами не може бути нижчим за гарантований державою мінімум. Якщо після всіх нарахувань сума виявляється меншою, Пенсійний фонд щомісяця доплачує необхідну різницю.

Які пенсійні пільги мають учасники бойових дій?

Однією з ключових гарантій для ветеранів є право на достроковий вихід на пенсію. Чоловіки можуть оформити її з 55 років за наявності щонайменше 25 років страхового стажу, а жінки вже з 50 років за умови не менше 20 років стажу.

Водночас розмір майбутньої пенсії визначається індивідуально. Під час розрахунку враховують тривалість страхового стажу та заробітну плату, з якої сплачувалися внески до Пенсійного фонду.

Яка пенсія по інвалідності для військовослужбовців?

Для військовослужбовців пенсія по інвалідності призначається, якщо інвалідність настала під час проходження служби, протягом трьох місяців після звільнення або пізніше, якщо вона пов'язана з пораненням, контузією, травмою чи захворюванням, отриманими під час виконання військового обов'язку.

Розмір виплати залежить від причин встановлення інвалідності та її групи.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни пенсія може становити до 100% грошового забезпечення для I групи, 80% – для II групи та 60% – для III групи.

Якщо інвалідність пов'язана з проходженням військової служби, виплата становить 70%, 60% або 40% відповідно.

Важливо! Пенсія виплачується на весь період встановленої інвалідності, а після досягнення пенсійного віку може призначатися довічно. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни також передбачені підвищені державні гарантії та додаткові соціальні виплати.

Чи є соціальні пільги для ветеранів?