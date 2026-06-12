Що таке 13 пенсія?

13 пенсія це, фактично, недоотримані гроші померлого пенсіонера, повідомляє ПФУ.

Читайте також Пенсіонери мають право не сплачувати податок: є одна умова

Родичам померлого ці кошти виплатять за таких умов:

родичі померлого проживали з ним на момент смерті;

родичі вважаються непрацездатними і перебували на утриманні померлого (при цьому, вони могли не проживати разом з пенсіонером).

Зауважимо, у випадках, коли на пенсію претендує одразу кілька членів родини, відбувається розподіл коштів на рівні долі між всіма.

Аби отримати цю виплату, родичам потрібно звернутися:

у відділення ПФУ;

вебпортал Пенсійного фонду.

Якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини, то для її одержання до документа, що посвідчує особу заявника, і свідоцтва про смерть, також додається свідоцтво про право на спадщину,

– наголошує ПФУ.

Зверніть увагу! Виключенням з цього переліку є пенсії призначені, згідно з Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Йдеться про ситуацію, коли виплати не включаються до складу спадщини і виплачуються за зверненням.

Що мають знати українці про вихід на пенсію зараз?