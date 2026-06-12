Що таке 13 пенсія?
13 пенсія це, фактично, недоотримані гроші померлого пенсіонера, повідомляє ПФУ.
Читайте також Пенсіонери мають право не сплачувати податок: є одна умова
Родичам померлого ці кошти виплатять за таких умов:
- родичі померлого проживали з ним на момент смерті;
- родичі вважаються непрацездатними і перебували на утриманні померлого (при цьому, вони могли не проживати разом з пенсіонером).
Зауважимо, у випадках, коли на пенсію претендує одразу кілька членів родини, відбувається розподіл коштів на рівні долі між всіма.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Аби отримати цю виплату, родичам потрібно звернутися:
- у відділення ПФУ;
- вебпортал Пенсійного фонду.
Якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини, то для її одержання до документа, що посвідчує особу заявника, і свідоцтва про смерть, також додається свідоцтво про право на спадщину,
– наголошує ПФУ.
Зверніть увагу! Виключенням з цього переліку є пенсії призначені, згідно з Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Йдеться про ситуацію, коли виплати не включаються до складу спадщини і виплачуються за зверненням.
Що мають знати українці про вихід на пенсію зараз?
- Наразі, аби піти на пенсію, українці мають набути достатньо стажу. Мінімум залежить від віку.
- Станом на 2026, вихід на пенсію в 60 років можливий при наявності щонайменше 33 років страхового стажу. В 63 мінімум – 23 роки стажу.
- А в 65 років потрібно набути найменше стажу. Мінімум в цьому випадку – 15 років страхового стажу.