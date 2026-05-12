Одну копійку можна продати за 14 000 гривень: як саме виглядає ця монета
- Монета 1 копійка 1992 року різновиду 1.11АЕ може коштувати від 4 000 до 14 000 гривень через свою рідкість.
- Інші види цієї монети, такі як 1.11АА, не мають цінності.
1 копійку 1992 року можна дорого продати. Кінцева ціна залежить різновиду, штаму, а також – стану монети. Які саме екземпляри дорого коштують розповідаємо далі.
Яку монету 1992 року можна продати за 14 000 гривень?
Реально дорого можна реалізовувати саме різновид монети 1.11АЕ, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".
Цей різновид надзвичайно рідкісний. Ціна такої монети на аукціоні в середньому складає 10 000 – 12 000 гривень.
Особливості вказанного різновиду такі:
- верхівка правого верхнього листа округла;
- на монеті великі ягоди.
Яку 1 копійку можна дійсно дорого продати / Зображення з ресурсу "Монети-ягідки"
Водночас в обігу найчастіше можна було зустріти саме різновид такої монети – 1.11АА. Ці екземпляри легко відрізнити, у них – маленькі ягоди. Наразі 1.11АА нічого не коштує, це абсолютно нецінні монети.
Скільки коштують різні види монет номіналом 1 копійка 1992 року?
Відповідно до теперішніх тенденцій, наразі ціни такі:
- різновид 1.11АА має ціну – 1 копійка;
- 1.11АЕ з великими ягодами – від 4 000 до 14 000 гривень;
- 1.12АА, 1.13АА – 10 – 15 гривень;
- 1.2АА – 500 – 900 гривень;
- 1.31АА, 1.33А, 1.35АЕ – 30 – 50 гривень;
- 1.35АА з маленькими ягодами – приблизно 11 000 гривень, йдеться у каталозі ресурсу "Монети-ягідки".
Зверніть увагу! Аби отримати значну суму, потрібно реалізовувати монету саме серед колекціонерів. Інакше її вартість відповідатиме номіналу.
Що відомо про 1 копійку 1992 року?
1 копійка 1992 року це обігова монета. На її аверсі зображено тризуб. Також там розміщено напис "Україна" та напис – 1992 рік. А от на реверсі можна побачити номінал, стилізований вінок із листя та ягід.
На реверсах такої копійки можна знайти 2 види штампів. АА позначає екземпляр з дрібними ягодами та тонким шрифтом. А от АЕ – з великими ягодами та товстим шрифтом.