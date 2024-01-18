Британська розвідка виділяє, що війна Росії проти України буде мати негативні наслідки для економіки держави-агресорки.

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Економіка Росії під загрозою

На офіційній сторінці Міністерства оборони Великої Британії вказано, що у Росії обсяги імпорту зростають швидше, ніж експорту. Одним із наслідків цього стало серйозне знецінення російського рубля. На цьому фоні, інфляція у Росії істотно зростала.

Крім того, центральний банк Росії підвищив ключову ставку до 16%. Таке рішення регулятор ухвалив уже вп'яте від початку поточного циклу у липні 2023 року, коли цей показник становив 6,5%.

Що ще говорять про інфляцію у Росії:

Згідно з даними британської розвідки, наприкінці 2023 року інфляція в Росії продовжувала набирати обертів, зрісши до 7,5% у річному розрахунку за підсумками листопада. У жовтні цей показник зупинився на рівні 6,7%;

Тоді як російська статистична служба заявила, що інфляція у 2023 році складе 7,4%.Це майже вдвічі перевищує цільовий показник центрального банку Росії.

Експерти з Великої Британії також наголошують, що нарощення витрат на оборону у Росії коштом інших секторів призводить до досить вірогідних ризиків перегріву російської економіки.