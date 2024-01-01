За 2023 рік курс російського рубля зафіксував найбільший спад з 2015 року. Нагадаємо, що на початку уже минулого року долар у Росії коштував 71,8 рубля.

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Рубль увійшов до трійки найслабших валют

Проте рубль завершив рік, впавши в ціні до 90,36 рубля за долар. Такі дані зафіксували на закритті торгів 29 грудня. Таким чином, рубль увійшов до трійки найслабших валют з країн, які розвиваються. Гірші результати продемонстрували лише дві валюти:

Турецька ліра, яка за рік просіла на 36,6% ;

; Аргентинське песо, зафіксувало падіння на 78%.

Додамо, що ще на початку серпня усі вище згадані валюти входили до трійки найслабших валют у світі. Водночас падіння рубля могло б бути і сильнішим. Річ у тому, що у серпні вартість долара та євро перетнула важливу психологічну позначку у 100 рублів. Девальвацію рубля призупинило підвищення процентної ставки, а також низка адміністративних кроків російської влади.