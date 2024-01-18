Британская разведка выделяет, что война России против Украины будет иметь негативные последствия для экономики государства-агрессора.

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Экономика России под угрозой

На официальной странице Министерства обороны Великобритании указано, что в России объемы импорта растут быстрее экспорта. Одним из последствий этого стало серьезное обесценение российского рубля. На этом фоне инфляция в России существенно росла.

Кроме того, центральный банк России повысил ключевую ставку до 16%. Такое решение регулятор принял уже в пятый раз с начала текущего цикла в июле 2023 года, когда этот показатель составлял 6,5%.

Что еще говорят об инфляции в России:

Согласно данным британской разведки, в конце 2023 года инфляция в России продолжала набирать обороты, вырос до 7,5% в годовом расчете по итогам ноября. В октябре этот показатель остановился на уровне 6,7%;

В то время как российская статистическая служба заявила, что инфляция в 2023 году составит 7,4%. Это почти вдвое превышает целевой показатель центрального банка России.

Эксперты из Великобритании также отмечают, что наращивание расходов на оборону в России за счет других секторов приводит к достаточно вероятным рискам перегрева российской экономики.