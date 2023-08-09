Російський рубль увійшов до трійки найслабших валют світу: головні причини обвалу

В останні місяці стежити за падінням російського рубля стало майже звичкою. Адже ця грошова одиниця раз за разом фіксує суттєві спади. Це вплинуло й на глобальний рейтинг валют.

Перш за все варто вказати, що станом на середу, 9 серпня, курс долара США впритул наблизився до позначки у 100 рублів. Загалом російська валюта системно слабшає з початку року.

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Рубль увійшов до трійки найслабших валют у світі

Серед головних причин падіння рубля виділяють санкції країн Заходу, відтік валюти з Росії, ускладнення умов торгівлі на зовнішніх ринках. Усе це негативно впливає на економіку держави-агресорки. Крім того, витрати з російського бюджету зростають, а доходи від експорту нафти та газу демонструють зворотну динаміку.

З січня 2023 року долар США подорожчав стосовно рубля на 23%. Через це рубль увійшов до трійки найслабших валют серед країн, які розвиваються. До цього переліку також увійшли турецька ліра та аргентинське песо.

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