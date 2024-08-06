Грандіозний обвал на світових фондових ринках: у чому причина

Американський фондовий ринок втратив майже 2 трильйони доларів за 15 хвилин після відкриття торгів. Однак подібні проблеми торкнулися й інших світових ринках.

Так, падіння ринків ще минулого тижня спровокувало біржову катастрофу в Японії. Доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач в етері 24 Каналу пояснив, чи катастрофічною є ситуація та які причини масштабного обвалу.

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Чому виникають проблеми на фондовому ринку

У понеділок, 6 серпня, Американський фондовий ринок втратив 1,9 трильйона на відкритті торгів. Основними причинами цього стали занепокоєння щодо високої інфляції, можливе підвищення процентних ставок ФРС, підвищення рівня безробіття у США та макроекономічна невизначеність.

Це корекція, це не катастрофа. І це точно не було несподіванкою. Вже як кілька років ми попереджали, що ринки аж надто перетворилися на бульбашки, особливо в частині технологічних компаній, що драйверами подій будуть саме вони. ФРС не системно розв'язувалf проблеми. Як розв'язували проблема ковіду? Друком грошей, насиченням економік грішми,

– зазначив Андрій Длігач.

Зазвичай ці гроші йшли у реальний сектор, але оскільки грошова маса була достатньо великою, ні споживання, ні виробництво не могло зрости так швидко. Додаткові кошти, які з'являлися, відповідно мали кудись йти. Це або фондовий ринок, в крипту.

"Коли розгортаються інфляційні процеси, центральні банки вже не в змозі це зупинити і мають ухвалювати певні рішення, але побоюються підвищувати ставки та вчасно знизити ключові ставки, коли знизилась інфляція, в економіці виникає розрив – між реальними спроможностями бізнесу генерувати прибутки та вартістю компаній, яка склалася", – наголосив Длігач.

Тобто яка б ситуація не складалась на фондовому ринку, компанія має підтвердити свою вартість дієздатність генерувати прибуток. Звично, коли купують акції технологічних компаній, очікують від них майбутніх прибутків.

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Коли виявляється, що ні Facebook, Tesla, Apple Amazon не є такими прибутковими, не зростають настільки швидко, наскільки росте їхня ціна, виникає питання, чому їхні акції купують так дорого.

Чи швидко владнають ситуацію

Відповідно, коли починається новий масований продаж акцій, падає ціна.

Виникає паніка, ще більше інвесторів намагається скинути ці акції та все летить шкереберть, що ми, власне, і побачили. Наш штучний інтелект, який налагоджено на те, щоб прогнозувати стан фондових ринків вже кілька тижнів сигналізував про високу ймовірність таких подій. Ми до цього готувалися,

– зауважив доктор економічних подій.

Подібна ситуація зараз також склалася на ринку криптовалют. Суттєво впав біткоїн. Якщо ще місяць тому він вартував 70 тисяч доларів, то зараз ціна знизилась до 48 тисяч.

"Чи буде ця ситуація вирішена швидко? Сподіваємось, що вже зараз будуть сигнали від Федеральної резервної системи США, що будуть ухвалені відповідні рішення від центробанків європейських країн, Японії. Але це не швидкий процес. Ніхто не буде компенсувати збитки інвесторів на фондових ринках", – додав Длігач.

Фондовий ринок – це завжди про ризики для інвестицій. Однак професійні інвестори можуть заробляти навіть на падінні акцій.