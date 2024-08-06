Втрати через падіння акцій

За кілька хвилин після відкриття ринку США:

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понад 455 акцій з індексу S&P 500 опинилися у червоній зоні;

з підвищенням торгувалися лише близько 20 акцій, переважно не надто великих компаній.

Серед лідерів за втратами опинилися: Nvidia, Microsoft, Apple і Citigroup.

Зниження вартості акцій Nvidia призведе до втрати близько 358 мільярдів доларів ринкової вартості компанії, тоді як падіння акцій Apple "зітре" 277 мільярдів доларів її ринкової вартості,

– йдеться у ЗМІ.

У понеділок, 5 серпня, японський фондовий ринок зазнав значного спаду, що призвело до різкого падіння всіх азійських індексів. Nikkei, ключовий фондовий індекс Японії, до кінця торгів впав на 12,4% порівняно з попереднім днем.

Європейські фондові ринки зазнали падіння, основні індекси впали більш ніж на 2%. Цей спад значною мірою пов'язаний з ескалацією занепокоєння щодо стану економіки США. Незважаючи на втрати, вплив в Європі був менш серйозним порівняно з іншими регіонами.

Аналітики висловлюють занепокоєння, що США можуть опинитися на межі рецесії, що спонукає до припущень, що Федеральний резерв може здійснити швидке зниження процентних ставок для підтримки економіки. JPMorgan оцінює ймовірність рецесії на рівні 50%, прогнозуючи два зниження ставок на 50 базисних пунктів кожне у вересні та листопаді.