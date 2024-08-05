Які фондові ринки зазнали падіння
Сьогодні спостерігаються обвали на фондових ринках. Вони повʼязані із побоюваннями рецесії у США. Там рівень безробіття підскочив до 4,3%, майже досягнувши трирічного максимуму.
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Таким чином, падіння демонструють:
Японія
За результатами торгів 5 серпня, ключовий індикатор Токійської фондової біржі, Nikkei 225 (що включає акції 225 найбільших компаній Японії), знизився на 12,4%. На піковій точці обвалу падіння досягло 13,23%.
Тайвань
Акції Тайваню, зокрема техногіганта TSMC, зазнали рекордного падіння на 8,4%. А все через розпродаж, спровокований інвесторами, які занепокоєні поганими прогнозами для економіки США та світових технологічних компаній.
Південна Корея
Фондовий ринок Південної Кореї пережив найгіршу сесію з часів фінансової кризи 2008 року. Індекс KOSPI, який відображає загальний стан ринку, впав на 8,8% і досяг зниження в 10,8%. Це стало причиною спрацювання захисного механізму, що зупиняє торги на 20 хвилин, вперше з березня 2020 року.
Туреччина
5 серпня вранці Стамбульська фондова біржа оголосила про припинення торгів після того, як індекс Borsa Istanbul 100 впав на 6,72%. Було активовано автоматичний механізм зупинки торгів, а також спрацював другий рівень захисту, внаслідок чого були припинені угоди з акціями, деякими ф'ючерсами та опціонами.
Велика Британія
Лондонський індекс FTSE 100 знизився більше ніж на 1,5%, досягнувши найнижчого рівня за останні три місяці. Під час спаду його показники опускалися на 1,9%, наближаючись до найгіршого дня з березня 2023 року. Індекс FTSE 250, що включає компанії зі середньою капіталізацією, впав на 3%.
Європа
Індекс STOXX Tech впав на 4,1%, ставши найгіршим серед секторних індексів в регіональному STOXX 600, який втратив близько 3%. Причиною цього стала заява американської компанії Nvidia про можливе відкладення випуску нових чіпів для штучного інтелекту.