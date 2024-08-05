Вартість біткойна

Сьогодні вранці біткойн зазнав значного падіння до 50 900 доларів, що стало найнижчим показником з моменту краху біржі FTX. Ефір втратив понад 20% своєї вартості, перш ніж трохи відновитися до 2 286 доларів. Більшість основних криптовалют також повідомили про втрати, що свідчить про ширшу тенденцію на ринку.

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Криптовалюти зазнали значного падіння, що збіглося з глобальним розпродажем на фондових ринках. Цей спад значною мірою пов'язаний зі зростаючим занепокоєнням щодо економічних перспектив і скептицизмом щодо обґрунтованості значних інвестицій у ШІ. Крім того, ескалація геополітичної напруженості на Близькому Сході сприяє підвищенню обережності інвесторів.

Нагадайте! Біржові фонди США, що торгують біткойном, пережили найбільший відтік коштів за останні три місяці, 2 серпня.

Ймовірно цифрові активи постраждали через торгівлю єною і підвищення процентних ставок у Японії. Після рекордної позначки у 73 798 доларів у березні, біткойн зазнав впливу безлічі чинників, зокрема:

політична нестабільність в США;

можливий продаж конфіскованих урядами біткойнів.

Шон Фаррелл з Fundstrat Global Advisors LLC наголосив, що перспектива менш жорсткої грошово-кредитної політики сприятлива для криптовалют. А за останню добу було ліквідовано близько 790 мільйонів доларів бичачих криптовалютних позицій.

Зауважте! Вартість біткойна за рік зросла на 16%, золота – на 8%, а глобальні акції – на 8%.