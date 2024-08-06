Так, падение рынков еще на прошлой неделе спровоцировало биржевую катастрофу в Японии. Доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач в эфире 24 Канала объяснил, катастрофической ли является ситуация и каковы причины масштабного обвала.

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Почему возникают проблемы на фондовом рынке

В понедельник, 6 августа, Американский фондовый рынок потерял 1,9 триллиона на открытии торгов. Основными причинами этого стали беспокойство относительно высокой инфляции, возможное повышение процентных ставок ФРС, повышение уровня безработицы в США и макроэкономическая неопределенность.

Это коррекция, это не катастрофа. И это точно не было неожиданностью. Уже как несколько лет мы предупреждали, что рынки слишком превратились в пузыри, особенно в части технологических компаний, что драйверами событий будут именно они. ФРС не системно решала проблемы. Как решали проблему ковида? Печатью денег, насыщением экономик деньгами,

– отметил Андрей Длигач.

Обычно эти деньги шли в реальный сектор, но поскольку денежная масса была достаточно большой, ни потребление, ни производство не могло вырасти так быстро. Дополнительные средства, которые появлялись, соответственно должны были куда-то идти. Это или фондовый рынок, в крипту.

"Когда разворачиваются инфляционные процессы, центральные банки уже не в состоянии это остановить и должны принимать определенные решения, но опасаются повышать ставки и вовремя снизить ключевые ставки, когда снизилась инфляция, в экономике возникает разрыв – между реальными возможностями бизнеса генерировать прибыль и стоимостью компаний, которая сложилась", – подчеркнул Длигач.

То есть какая бы ситуация не складывалась на фондовом рынке, компания должна подтвердить свою стоимость дееспособность генерировать прибыль. Обычно, когда покупают акции технологических компаний, ожидают от них будущих прибылей.

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Когда оказывается, что ни Facebook, Tesla, Apple Amazon не являются такими прибыльными, не растут настолько быстро, насколько растет их цена, возникает вопрос, почему их акции покупают так дорого.

Быстро ли уладят ситуацию

Соответственно, когда начинается новая массированная продажа акций, падает цена.

Возникает паника, еще больше инвесторов пытается сбросить эти акции и все летит кувырком, что мы, собственно, и увидели. Наш искусственный интеллект, который настроен на то, чтобы прогнозировать состояние фондовых рынков, уже несколько недель сигнализировал о высокой вероятности таких событий. Мы к этому готовились,

– заметил доктор экономических событий.

Подобная ситуация сейчас также сложилась на рынке криптовалют. Существенно упал биткоин. Если еще месяц назад он стоил 70 тысяч долларов, то сейчас цена снизилась до 48 тысяч.

"Будет ли эта ситуация решена быстро? Надеемся, что уже сейчас будут сигналы от Федеральной резервной системы США, что будут приняты соответствующие решения от центробанков европейских стран, Японии. Но это не быстрый процесс. Никто не будет компенсировать убытки инвесторов на фондовых рынках", – добавил Длигач.

Фондовый рынок – это всегда о рисках для инвестиций. Однако профессиональные инвесторы могут зарабатывать даже на падении акций.