Долар США обвалився до мінімуму з весни 2024 року
Джерело:Bloomberg
17 липня 2024 року долар серйозно обвалився щодо основних валют на ринку. Йдеться про новий антирекорд.
Суттєво послаблення позицій американського долара зафіксували на тлі посилення курсу японської єни та заяв кандидата у президенти США Дональда Трампа.
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Новий обвал долара США на ринку
Річ у тому, що єна на міжнародному ринку Форекс зросла майже на 1,5% щодо долара США. Японська валюта дорожчає на тлі спекуляцій, що влада країни може знову втрутитися з метою підтримки грошової одиниці.
За тиждень єна подорожчала майже на 4%. Крім того, Дональд Трамп в інтерв'ю Bloomberg вказав на слабкість обмінного курсу.До теми! Наприкінці червня 2024 року єна обвалилася до мінімуму за кілька десятиліть. Востаннє такий курс був у грудні 1986 року. Більше про це – читайте тут.
У результаті спотовий індекс долара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY) впав на 0,4%, зафіксувавши найнижчий рівень з кінця травня. Мінімальний рівень для індексу це 1246,92 пункту.