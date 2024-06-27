Різкий обвал японської єни на ринку зафіксували під час торгів 26 червня. Валюта зафіксувала найгірший результат за майже 40 років.

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Які фактори тиснуть на японську єну

Долар США торгувався на рівні 160,39 єни. Востаннє такий курс був у грудні 1986 року. На японську валюту продовжує тиснути розрив у відсоткових ставках між двома країнами. Виділяють такі аспекти:

У 2024 році Японія підвищила процентні ставки від нуля до 0,1%. Центробанк країни підняв ставку вперше за 17 років;

Проте ставки в США тримаються на рівні від 5,25% до 5,5%;

Відповідно це означає, що інвестори стікаються до вищої прибутковості доларових активів, підвищуючи курс валюти до єни.

До теми! На момент створення цього матеріалу, 27 червня, долар США коштує в Японії 160,72 єни, згідно з даними Yahoo!Finance.

Які ще фактори впливають на курс японської єни

Також аналітики додають, що трейдери випробовують рішучість японських регуляторів: Міністерства фінансів і центрального банку, які витратили 62 мільярди доларів наприкінці квітня і на початку травня, щоб підтримати валюту після чергового знецінення.

Крім того, зазначають, що суттєво на курс валюти вплинули так звані стратегії керрі-трейду, під час яких інвестори позичають у низькодохідних валютах, щоб інвестувати у високоприбуткові.