Ба більше, темпи падіння цін на нерухомість у Китаї, який є головним торговим партнером Росії, рекордні за останні 9 років. Через цей сектор друга економіка світу сповільнюється.

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Криза на ринку нерухомості у Китаї

За підрахунками Reuters, які зробили на основі даних китайського Національного бюро статистики, за червень вартість об'єктів нерухомості у Китаї впала на 4,5% порівняно з аналогічним місяцем роком раніше. Тоді як порівняно з попереднім календарним місяцем цей показник знизилися на 0,7%.

Крім того, інвестиції у китайський сектор нерухомості за перші 6 місяців 2024 року впали на 10,1% порівняно з аналогічним періодом у 2023 році. При цьому показник проданих площ обвалився на 19%.

Сектор нерухомості у Китаї перебуває у кризі з 2021 року. Зокрема, це призвело до банкрутства кількох потужних забудовників. Серед них була компанія Evergrande, яка оголосила про банкрутство. На піку ця індустрія становила чверть ВВП Китаю.

Проте на сьогодні цей сектор стримує зростання китайської економіки, яка у другому кварталі 2024 року сповільнилася до 4,7%. Це найнижчий показник з першого кварталу 2023 року. До того ж ці результати не виправдали очікування аналітиків, яких опитало видання Reuters.