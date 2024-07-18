Суттєво послаблення позицій американського долара зафіксували на тлі посилення курсу японської єни та заяв кандидата у президенти США Дональда Трампа.

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Новий обвал долара США на ринку

Річ у тому, що єна на міжнародному ринку Форекс зросла майже на 1,5% щодо долара США. Японська валюта дорожчає на тлі спекуляцій, що влада країни може знову втрутитися з метою підтримки грошової одиниці.

За тиждень єна подорожчала майже на 4%. Крім того, Дональд Трамп в інтерв'ю Bloomberg вказав на слабкість обмінного курсу.

До теми! Наприкінці червня 2024 року єна обвалилася до мінімуму за кілька десятиліть. Востаннє такий курс був у грудні 1986 року. Більше про це – читайте тут.

У результаті спотовий індекс долара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY) впав на 0,4%, зафіксувавши найнижчий рівень з кінця травня. Мінімальний рівень для індексу це 1246,92 пункту.