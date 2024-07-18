Существенно ослабление позиций американского доллара зафиксировали на фоне усиления курса японской иены и заявлений кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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Новый обвал доллара США на рынке

Дело в том, что иена на международном рынке Форекс выросла почти на 1,5% относительно доллара США. Японская валюта дорожает на фоне спекуляций, что власти страны могут снова вмешаться с целью поддержки денежной единицы.

За неделю иена подорожала почти на 4%. Кроме того, Дональд Трамп в интервью Bloomberg указал на слабость обменного курса.

К теме! В конце июня 2024 года иена обвалилась до минимума за несколько десятилетий. Последний раз такой курс был в декабре 1986 года. Больше об этом – читайте здесь.

В результате спотовый индекс доллара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY) упал на 0,4%, зафиксировав самый низкий уровень с конца мая. Минимальный уровень для индекса это 1246,92 пункта.