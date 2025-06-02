Акції європейських оборонних компаній досягнули нового рекорду

Велика Британія повідомила про плани щодо розбудови підводного флоту та зміцнення ядерних сил, натомість інші європейські країни повідомили про збільшення військових витрат. Все це призвело до росту акції європейських оборонних компаній.

Чому зріс оборонний сектор Європи Річ у тім, що європейські країни пообіцяли збільшити військові витрати на тлі тиску з боку США. Зокрема, Велика Британія вже має плани щодо розбудови підводних човнів, передає 24 Канал з посиланнями на Bloomberg. Читайте також Тарифна війна США вплинула на ринок дорогоцінних металів: золото помітно подорожчало Таким чином, станом на 2 червня, загальний оборонний сектор зріс: Котирування акцій Goldman Sachs Group Inc. досягли нового максимуму, адже зросли цьогоріч на приблизно 120%,

Акції Babcock International Group Plc, яка обслуговує британський підводний флот, зросли на 6% – найвищий показник за останні 6 років,

Акції постачальника танкових запчастин Renk Group AG зросли на 2,1%,

Акції виробника бронетехніки Rheinmetall AG – на 1,4%,

Акції Hensoldt AG, яка спеціалізується на оборонній електроніці, зросли на 8,8%. Нагадуємо! Велика Британія хоче витрати 15 мільярдів фунтів стерлінгів, це десь 20 мільярдів доларів, для будівництва підводних човнів, а також на програму ядерних боєголовок.