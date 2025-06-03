Чому зріс оборонний сектор Європи

Річ у тім, що європейські країни пообіцяли збільшити військові витрати на тлі тиску з боку США. Зокрема, Велика Британія вже має плани щодо розбудови підводних човнів, передає 24 Канал з посиланнями на Bloomberg.

Читайте також Тарифна війна США вплинула на ринок дорогоцінних металів: золото помітно подорожчало

Таким чином, станом на 2 червня, загальний оборонний сектор зріс:

Котирування акцій Goldman Sachs Group Inc. досягли нового максимуму, адже зросли цьогоріч на приблизно 120%,

Акції Babcock International Group Plc, яка обслуговує британський підводний флот, зросли на 6% – найвищий показник за останні 6 років,

Акції постачальника танкових запчастин Renk Group AG зросли на 2,1%,

Акції виробника бронетехніки Rheinmetall AG – на 1,4%,

Акції Hensoldt AG, яка спеціалізується на оборонній електроніці, зросли на 8,8%.

Нагадуємо! Велика Британія хоче витрати 15 мільярдів фунтів стерлінгів, це десь 20 мільярдів доларів, для будівництва підводних човнів, а також на програму ядерних боєголовок.