Почему вырос оборонный сектор Европы

Дело в том, что европейские страны пообещали увеличить военные расходы на фоне давления со стороны США. В частности, Великобритания уже имеет планы по развитию подводных лодок, передает 24 Канал со ссылками на Bloomberg.

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Таким образом, по состоянию на 2 июня, общий оборонный сектор вырос:

Котировки акций Goldman Sachs Group Inc. достигли нового максимума, ведь выросли в этом году на примерно 120%,

Акции Babcock International Group Plc, которая обслуживает британский подводный флот, выросли на 6% – самый высокий показатель за последние 6 лет,

Акции поставщика танковых запчастей Renk Group AG выросли на 2,1%,

Акции производителя бронетехники Rheinmetall AG – на 1,4%,

Акции Hensoldt AG, которая специализируется на оборонной электронике, выросли на 8,8%.

Напоминаем! Великобритания хочет потратить 15 миллиардов фунтов стерлингов, это где-то 20 миллиардов долларов, для строительства подводных лодок, а также на программу ядерных боеголовок.