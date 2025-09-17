Фінустанови України мають право не приймати деякі купюри. Йдеться, зокрема, про певні долари.

Які долари недійсні зараз?

Станом на зараз, усі долари, випущені Федеральним резервом США з 1914 року, вважаються актуальними. Тобто їх можна використати як чинний платіжний засіб, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Зверніть увагу! Постанов чи обмежень, відносно використань певних доларів немає. Виключенням є лише ті банкноти, які не перебувають в обігу. Наприклад, купюра 10 000 доларів.

Проте фінустанова усе ж може не прийняти деякі банкноти, йдеться про:

фальшиві купюри;

та значно зношені.

Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношеності банкноти,

– зазначає регулятор.

Нагадаємо! Поняття незначно зношених купюр було скасовано ще у червні 2023 року.

Що потрібно знати про долари?

Раніше було значно більше номіналів американської валюти. Зокрема, існувала навіть купюра 100 000 доларів. Проте ця банкнота використовувалась лише для безготівкових розрахунків між банками.

Нова стодоларова банкнота значно відрізняється від старої. До прикладу, варто відзначити її покращені елементи захисту.