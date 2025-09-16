Що відомо про роботу польського банку в Україні?

Вказаний польський банк, завдяки цьому рішенню, зможе діяти на українській території, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука.

Тарас Мельничук Представник Кабміну у Верховній Раді України Відповідно до угоди, Bank Gospodarstwa Krajowego зможе здійснювати свою діяльність на території України, зокрема, надавати уряду України, державним і приватним установам та організаціям фінансову та технічну допомогу.

Тобто, цей банк зможе здійснювати свою діяльність для підтримки України через:

позики;

гранти;

гарантії;

підтримку експорту;

а також інші фінансові інструменти.

Зверніть увагу! Перелік конкретних напрямів та проєктів буде узгоджуватись урядами України та Польщі, спільно з BGK.

Що потрібно знати про BGK? Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) є польським державним банком, що здійснює підтримку стратегічно важливих для країни проєктів. Зокрема, тих, які не є привабливими для комерційних установ через високі ризики чи тривалу окупність.

Яку допомогу отримала Україна від партнерів останнім часом?

ЄС ухвалив рішення про виділення для України додаткових 40 мільйонів євро. Ці кошти будуть витрачені на підготовку до зими. Зокрема, за них закуплять генератори, які дозволять Україні легше пройти опалювальний сезон.

Велика Британія надасть Україні 142 мільйони фунтів для підтримки. Ці гроші мають сприяти підготовці до опалювального сезону, а також витрачатися на гуманітарну допомогу і захист найбільш вразливих категорій населення.

