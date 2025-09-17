100 долларов какого года не принимают в Украине сейчас
- Все доллары, выпущенные Федеральным резервом США с 1914 года, считаются актуальными и могут использоваться как платежное средство.
- Финучреждения могут не принимать фальшивые купюры и значительно изношенные банкноты.
Финучреждения Украины имеют право не принимать некоторые купюры. Речь идет, в частности, об определенных долларах.
Какие доллары недействительны сейчас?
По состоянию на сейчас, все доллары, выпущенные Федеральным резервом США с 1914 года, считаются актуальными. То есть их можно использовать как действующее платежное средство, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Польский банк сможет работать в Украине: что известно об этом соглашении
Обратите внимание! Постановлений или ограничений, относительно использования определенных долларов нет. Исключением являются лишь те банкноты, которые не находятся в обращении. Например, купюра 10 000 долларов.
Однако финучреждение все же может не принять некоторые банкноты, речь идет о:
- фальшивых купюрах;
- и значительно изношенных.
Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,
– отмечает регулятор.
Напомним! Понятие незначительно изношенных купюр было отменено еще в июне 2023 года.
Что нужно знать о долларах?
Ранее было значительно больше номиналов американской валюты. В частности, существовала даже купюра 100 000 долларов. Однако эта банкнота использовалась только для безналичных расчетов между банками.
Новая стодолларовая банкнота значительно отличается от старой. К примеру, стоит отметить ее улучшенные элементы защиты.
Как изменится курс доллара в сентябре?
В сентябре сильных колебаний доллара не предвидится. Изменения будут незначительны. Курсовой люфт ожидается в пределах 41,60 – 42 гривны за доллар.