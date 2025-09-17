Финучреждения Украины имеют право не принимать некоторые купюры. Речь идет, в частности, об определенных долларах.

Какие доллары недействительны сейчас?

По состоянию на сейчас, все доллары, выпущенные Федеральным резервом США с 1914 года, считаются актуальными. То есть их можно использовать как действующее платежное средство, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Обратите внимание! Постановлений или ограничений, относительно использования определенных долларов нет. Исключением являются лишь те банкноты, которые не находятся в обращении. Например, купюра 10 000 долларов.

Однако финучреждение все же может не принять некоторые банкноты, речь идет о:

фальшивых купюрах;

и значительно изношенных.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,

– отмечает регулятор.

Напомним! Понятие незначительно изношенных купюр было отменено еще в июне 2023 года.

Что нужно знать о долларах?

Ранее было значительно больше номиналов американской валюты. В частности, существовала даже купюра 100 000 долларов. Однако эта банкнота использовалась только для безналичных расчетов между банками.

Новая стодолларовая банкнота значительно отличается от старой. К примеру, стоит отметить ее улучшенные элементы защиты.