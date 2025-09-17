Які долари недійсні зараз?

Станом на зараз, усі долари, випущені Федеральним резервом США з 1914 року, вважаються актуальними. Тобто їх можна використати як чинний платіжний засіб, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Зверніть увагу! Постанов чи обмежень, відносно використань певних доларів немає. Виключенням є лише ті банкноти, які не перебувають в обігу. Наприклад, купюра 10 000 доларів.

Проте фінустанова усе ж може не прийняти деякі банкноти, йдеться про:

  • фальшиві купюри;
  • та значно зношені.

Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношеності банкноти,
– зазначає регулятор.

Нагадаємо! Поняття незначно зношених купюр було скасовано ще у червні 2023 року.

Що потрібно знати про долари?

  • Раніше було значно більше номіналів американської валюти. Зокрема, існувала навіть купюра 100 000 доларів. Проте ця банкнота використовувалась лише для безготівкових розрахунків між банками.

  • Нова стодоларова банкнота значно відрізняється від старої. До прикладу, варто відзначити її покращені елементи захисту.

Як зміниться курс долара у вересні?

У вересні сильних коливань долара не передбачається. Зміни будуть незначні. Курсовий люфт буде в межах 41,60 – 42 гривні за долар.