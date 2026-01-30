За скільки можна обміняти старі долари на нові
- НБУ заборонив банкам відмовляти в обміні валюти, що відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків.
- У 2023 році НБУ скасував поняття "незначно зношена банкнота", що дозволяє обмінювати купюри з невеликими пошкодженнями.
Наразі чинними вважаються долари, випущені після 1914 року. Документів, які б спростовували це твердження, не існує. Водночас, аби вигідно обміняти американську валюту, важливо знати низку нюансів.
Як обміняти старі долари?
Зазвичай старими називають долари, випущені раніше. Зокрема, у 1996 році.
Вони чинні, як і та валюта, що випускалася пізніше. Тобто, так долари можна вільно обміняти, повідомляє Нацбанк.
Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,
– зазначає НБУ.
Важливу роль грає саме стан банкноти при обміні:
- У 2023 році НБУ скасував поняття "незначно зношена банкнота". Це означає, що купюра з невеликими пошкодженнями має вільно обмінюватись за встановленим в установі курсом. Такі зміни є закономірними, з урахуванням того, що регулятор прагне уникнути впливу людського фактора на процес перевірки банкноти.
- Складнішим є обмін купюри, що має ознаки значного зношення. Адже така банкнота віддається на інкасо. Процедура відбувається за тарифами фінустанови, повідомляє ресурс "Гаразд"
За процедурою інкасо банки приймають значно зношені /пошкоджені банкноти іноземної валюти, передають їх до банків країни походження або до іноземних банків (банків-кореспондентів), з якими укладені угоди щодо обміну таких пошкоджених банкнот та обмінюють купюри на придатні до обігу,
– вказує видання.
Що ще важливо знати про валюту зараз?
Наразі найбільшим номіналом серед доларових купюр є 100. Ще у минулому столітті перелік цих банкнот був ширшим. З обігу через відсутність потреби вивели 500, 1 000, 5 000 і 10 000 доларів.
ЄЦБ ухвалив рішення про поступове виведення з обігу банкноти номіналом 500 євро ще у 2019 році. Наразі ця купюра чинна і може використовуватись при розрахунках. Щобільше її дозволено обмінювати.