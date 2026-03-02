Як колір впливає на ціну долара?

Чинними вважають всі долари, які випущені з 1914 року, повідомляє НБУ.

Колір ніяк не впливає на встановлення цінності банкноти. Значну роль грає саме її стан. Зауважимо, що у 2023 році було скасовано поняття "незначно зношена банкнота". Таким чином регулятор прагнув уникнути впливу людського фактора на процес визначення стану купюри, повідомляє Нацбанк.

Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношеності банкноти,

– вказує регулятор.

Водночас і надалі є поняття "значно зношена банкнота". Такі купюри віддають на інкасо, серед особливостей цієї процедури варто виділити:

вона може бути тривалою в часі;

відбувається за тарифами фінустанови (тобто, встановлюється певна комісія).

Зверніть увагу! Інколи фінустанови відмовляються обмінювати певні банкноти. Як зазначає Unex Bank, так може відбуватися через те, що важко перевірити старі купюри. Зокрема, через відсутність у таких зразків оновлених елементів захисту.

Банкам та небанківським установам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави,

– наголошує НБУ.

Що ще важливо знати про обмін валюти?