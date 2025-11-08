Як обміняти долари 1996 року в Україні
- Долари 1996 року можна обміняти в Україні, звернувшись до фінансової установи, яка здійснює цю процедуру.
- Нацбанк заборонив відмовляти в обміні купюр, які відповідають зразкам, і скасував поняття "незначно зношена" купюра.
Долари 1996 року підлягають обміну. Загалом чинними вважаються усі доларові банкноти з 1914.
Яким чином відбувається обмін старих доларів?
Аби обміняти старі долари, потрібно звернутись у фінустанову, яка здійснює цю процедуру, повідомляє 24 Канал.
Далі ваші банкноти будуть перевірені. Це відбувається з використанням спеціального обладнання, наголошує НБУ.
Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,
– наголошує НБУ.
У 2023 році Нацбанк скасував поняття "незначно зношена" купюра. Таким чином регулятор прагнув виключити "людський фактор" при перевірці банкноти. Тобто ці купюри можуть вільно обмінюватись.
А от ті купюри, які "значно зношені" передаються на інкасо, це означає, що:
- банк передає вашу банкноту банку-кореспонденту і уже він здійснює обмін;
- ця процедура відбувається за тарифами фінустанови.
Що ще важливо знати про долари зараз?
НБУ врегулював, що банки та фінустанови мають дотримуватись правил обміну. Якщо ж вашу купюру відмовляються прийняти, ви маєте право подати скаргу.
У випадку, коли ваша банкнота виявляється фальшивкою, вам її не повертають. Таку купюру передають у правоохоронні органи для проведення розслідування.
Цікаво! Раніше ми розповідали, що на доларах є різноманітні позначки. Вони мають важливе значення. Зокрема, дизайн банкноти виконується з урахуванням ключових історичних подій.