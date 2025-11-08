Как обменять доллары 1996 года в Украине
- Доллары 1996 года можно обменять в Украине, обратившись в финансовое учреждение, которое осуществляет эту процедуру.
- Нацбанк запретил отказывать в обмене купюр, которые соответствуют образцам, и отменил понятие "незначительно изношенная" купюра.
Доллары 1996 года подлежат обмену. В общем действительными считаются все долларовые банкноты с 1914.
Каким образом происходит обмен старых долларов?
Чтобы обменять старые доллары, нужно обратиться в финучреждение, которое осуществляет эту процедуру, сообщает 24 Канал.
Далее ваши банкноты будут проверены. Это происходит с использованием специального оборудования, отмечает НБУ.
Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементами защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,
– отмечает НБУ.
В 2023 году Нацбанк отменил понятие "незначительно изношенная" купюра. Таким образом регулятор стремился исключить "человеческий фактор" при проверке банкноты. То есть эти купюры могут свободно обмениваться.
А вот те купюры, которые "значительно изношены" передаются на инкассо, это означает, что:
- банк передает вашу банкноту банку-корреспонденту и уже он осуществляет обмен;
- эта процедура происходит по тарифам финучреждения.
Что еще важно знать о долларах сейчас?
НБУ урегулировал, что банки и финучреждения должны соблюдать правила обмена. Если же вашу купюру отказываются принять, вы имеете право подать жалобу.
В случае, когда ваша банкнота оказывается фальшивкой, вам ее не возвращают. Такую купюру передают в правоохранительные органы для проведения расследования.
