Обміняти валюту можна у будь-який час доби: важлива послуга "Приватбанку"

"Приватбанк" впровадив важливі зміни. Тепер обміняти готівкову валюту на гривню можна у будь-який час доби. Як саме це зробити, розповідаємо далі.

Як скористатися новою послугою "Приватбанку"?

Обмін відбувається без додаткових комісій, повідомляє "Приватбанк".

Така послуга доступна цілодобова, саме завдяки тому, що валютообмін відбувається в АТМ-Recycler. Окрім цього:

Ця послуга забезпечує зручність. Адже, завдяки використанню АТМ-Recycler, отримати готівкові гривні можна одразу. Тобто, без зарахування на картку.

Решту до 100 гривень зараховується на картку чи мобільний рахунок.

При обміні застосовується готівковий курс "Приватбанку". Той, який чинний на момент проведення операції. Важливо врахувати, що на своєму офіційному сайті банк вказує курс на відділеннях та для карток, повідомляє "Приватбанк".

Зауважимо, для таких обмінних операцій встановлено ліміти:

за одну операцію ліміт – до 1000 доларів;

або ж – 1000 євро.

Аби знайти банкомат Recycler, потрібно ознайомитись з картою Її можна знайти за цим посиланням. Врахуйте, що там потрібно поставити фільтр "Банкомати", а потім "Прийом готівки пачкою".

Що ще важливо знати клієнтам "Приватбанку"?