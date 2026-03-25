Как воспользоваться новой услугой "Приватбанка"?

Обмен происходит без дополнительных комиссий, сообщает "Приватбанк".

Читайте также Несмотря на значительный спрос: Ощадбанк не завозит валюту после задержания инкассаторов

Такая услуга доступна круглосуточно, именно благодаря тому, что валютообмен происходит в АТМ-Recycler. Кроме этого:

Эта услуга обеспечивает удобство. Ведь, благодаря использованию АТМ-Recycler, получить наличные гривны можно сразу. То есть, без зачисления на карту.

Остаток до 100 гривен зачисляется на карту или мобильный счет.

При обмене применяется наличный курс "Приватбанка". Тот, который действует на момент проведения операции. Важно учесть, что на своем официальном сайте банк указывает курс на отделениях и для карт, сообщает "Приватбанк".

Заметим, для таких обменных операций установлены лимиты:

за одну операцию лимит – до 1000 долларов;

или же – 1000 евро.

Чтобы найти банкомат Recycler, нужно ознакомиться с картой Ее можно найти по этой ссылке. Учтите, что там нужно поставить фильтр "Банкоматы", а затем "Прием наличных пачкой".

