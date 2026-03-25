Як скористатися новою послугою "Приватбанку"?
Обмін відбувається без додаткових комісій, повідомляє "Приватбанк".
Така послуга доступна цілодобова, саме завдяки тому, що валютообмін відбувається в АТМ-Recycler. Окрім цього:
- Ця послуга забезпечує зручність. Адже, завдяки використанню АТМ-Recycler, отримати готівкові гривні можна одразу. Тобто, без зарахування на картку.
- Решту до 100 гривень зараховується на картку чи мобільний рахунок.
При обміні застосовується готівковий курс "Приватбанку". Той, який чинний на момент проведення операції. Важливо врахувати, що на своєму офіційному сайті банк вказує курс на відділеннях та для карток, повідомляє "Приватбанк".
Зауважимо, для таких обмінних операцій встановлено ліміти:
- за одну операцію ліміт – до 1000 доларів;
- або ж – 1000 євро.
Аби знайти банкомат Recycler, потрібно ознайомитись з картою Її можна знайти за цим посиланням. Врахуйте, що там потрібно поставити фільтр "Банкомати", а потім "Прийом готівки пачкою".
Що ще важливо знати клієнтам "Приватбанку"?
Клієнти "Приватбанку" можуть платити за комуналку менше. Для цього потрібно використовувати сервіс Приват24. Також таку проплату реально зробити через застосунок, термінал обслуговування та навіть – дзвінок оператору.
Наразі клієнти "Приватбанку" можуть швидко та безплатно отримати КЕП. Для цього необхідно використати Приват24. Також, отримати таку послугу можна, звернувшись безпосередньо у відділення банку.
"Приватбанк" змінив ліміти на зняття готівки. Вони набрали чинності 1 березня. Тепер максимум зняття протягом 3 годин для більшості українців – 20 тисяч гривень. Зауважимо, окремі громадяни мають право на більші суми.