Як виглядають нові та старі долари

Перш за все варто вказати, що центральний банк США випускає лише купюри номіналом в 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів. Усі ці банкноти дійсні як у світі, так і в Україні.

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Варто додати, що до того, як будь-яка банкнота Федеральної резервної системи надійде в обіг, вона повинна пройти чотири важливі етапи:

дизайн;

замовлення;

виготовлення;

випуск.

Ось, як змінювалися купюри номіналом у 5 та 10 доларів з 1914 року до сьогодення. На банкнотах зображені портрети шістнадцятого президента США Авраама Лінкольна та американського політика й мислителя Александера Гамільтона відповідно.

Усі варіанти банкнот номіналом у 20 та 50 доларів за 110 років. На купюрах розміщені зображення сьомого президента США Ендрю Джексона та американського політика й військового Улісса Гранта відповідно.

З 1914 року зміни не оминули й найбільший номінал американської валюти – 100 доларів. На цій купюрі зображений один із засновників США Бенджамін Франклін.

За роки Федеральний резерв не змінював дизайн лише двох купюр. Долари з номіналами в 1 та 2 долари. Першу ввели в обіг у 1963 році, а другу – в 1975 році. На цих банкнотах можна побачити портрети першого президента США Джорджа Вашингтона та політичного діяча Томаса Джефферсона відповідно.