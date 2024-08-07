НБУ заявив про проблеми українських компаній з іноземними банками

У центробанку заявили, що бізнеси із Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей стикаються з проблемами на Заході. Річ у тому, що іноземні банки блокують їхні платежі. У Нацбанку вважають такі рішення іноземних банків необґрунтованими.

Зверніть увагу Фондові ринки в Азії фіксують перші перемоги після шаленого обвалу: що змінило ситуацію

Додають, що кредитори на Заході досить часто не розбираються, де саме зареєстрована та чи інша компанія, а в результаті блокують платежі усім підряд. При цьому їхні рішення не залежать від того, чи певний населений пункт наразі окупований Росією, чи знаходиться під контролем України. У зв'язку з цим центральний банк звернувся до кредиторів з проханням про допомогу. Мовляв, для того, аби змінити ситуацію потрібна додаткова комунікація українських банків з іноземними кредиторами.

Що радять в НБУ

Нацбанк рекомендує отримувати інформацію про перелік тимчасово окупованих населених пунктів України на спеціальній сторінці на офіційному сайті Міністерства реінтеграції, а також враховувати рекомендації профільного генерального директорату Єврокомісії (DG FISMA).

Крім того, українські банки можуть повідомляти банку-партнеру закордоном перед ініціацією платежів про зміст операцій, а також надавати додаткові документи про компанію. До того ж варто вказувати у полях платіжного повідомлення актуальну інформацію щодо підконтрольності Україні населеного пункту, де зареєстрований клієнт-платник. Якщо платіж блокують, то український кредитор має зв'язатися з банком-партнером, щоб з'ясувати причини відмови проведення платежу та погодити обсяг додаткових заходів чи інформації, які потрібні іноземному кредитору.

Нацбанк також закликав банки надавати звіт про результати вжитих заходів щодо цього питання. Регулятор прагне отримати інформацію й про проблемні моменти, які виявлені під час комунікації з іноземними банками.