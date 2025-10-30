Скільки коштують 100 доларів 2006 року

Чинними зараз вважаються долари, випущені після 1914 року. Себто, банкноти 2006 активно використовуються.

Що потрібно знати про долари 2006 року?

Долари 2006 не обмінюються за спеціальним курсом, повідомляє 24 Канал.

Тобто, 100 доларів, випущені у цьому році не коштують більше. Вони мають ту ж ціну, що і валюта іншого року випуску.

Зауважимо, що долари 2006 року ще мають старий дизайн. Оновлена версія вийшла уже в 2013.



Як виглядають нова та стара банкнота номіналом 100 доларів / Скриншот з munbyn

Чи можна обміняти старі долари?

Долари 2006 року можна вільно обмінювати. Проте результат цієї процедури залежить від стану банкноти, повідомляє НБУ.

Банкам та небанківським установам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави,

– зазначає НБУ.

Зокрема, значно зношені купюри передаються на інкасо. Це процедура, при якій:

банк (до якого ви звернулися) передає банку-кореспонденту вашу банкноту;

і уже банк-кореспондент проводить обмін.

Зверніть увагу! В результаті інкасо, ви отримаєте суму з вирахуванням тарифу фінустанови.

Що важливо знати про долари?