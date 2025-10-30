Що потрібно знати про долари 2006 року?

Долари 2006 не обмінюються за спеціальним курсом, повідомляє 24 Канал.

Читайте також "Лукойл" розпродає активи через санкції: хто виграє від ослаблення нафтового гіганта Росії

Тобто, 100 доларів, випущені у цьому році не коштують більше. Вони мають ту ж ціну, що і валюта іншого року випуску.

Зауважимо, що долари 2006 року ще мають старий дизайн. Оновлена версія вийшла уже в 2013.



Як виглядають нова та стара банкнота номіналом 100 доларів / Скриншот з munbyn

Чи можна обміняти старі долари?

Долари 2006 року можна вільно обмінювати. Проте результат цієї процедури залежить від стану банкноти, повідомляє НБУ.

Банкам та небанківським установам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави,

– зазначає НБУ.

Зокрема, значно зношені купюри передаються на інкасо. Це процедура, при якій:

банк (до якого ви звернулися) передає банку-кореспонденту вашу банкноту;

і уже банк-кореспондент проводить обмін.

Зверніть увагу! В результаті інкасо, ви отримаєте суму з вирахуванням тарифу фінустанови.

Що важливо знати про долари?