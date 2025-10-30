Сколько стоят 100 долларов 2006 года
- Доллары 2006 года не обмениваются по специальному курсу и имеют ту же цену, что и валюта других годов выпуска.
- Доллары 2006 года можно свободно обменивать, но результат зависит от состояния банкноты; значительно изношенные купюры передаются на инкассо.
Действующими сейчас считаются доллары, выпущенные после 1914 года. То есть, банкноты 2006 года активно используются.
Что нужно знать о долларах 2006 года?
Доллары 2006 года не обмениваются по специальному курсу, сообщает 24 Канал.
Читайте также "Лукойл" распродает активы из-за санкций: кто выиграет от ослабления нефтяного гиганта России
То есть, 100 долларов, выпущенные в этом году не стоят больше. Они имеют ту же цену, что и валюта другого года выпуска.
Заметим, что доллары 2006 года еще имеют старый дизайн. Обновленная версия вышла уже в 2013.
Как выглядят новая и старая банкнота номиналом 100 долларов / Скриншот с munbyn
Можно ли обменять старые доллары?
Доллары 2006 года можно свободно обменивать. Однако результат этой процедуры зависит от состояния банкноты, сообщает НБУ.
Банкам и небанковским учреждениям при осуществлении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения относительно номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства,
– отмечает НБУ.
В частности, значительно изношенные купюры передаются на инкассо. Это процедура, при которой:
- банк (к которому вы обратились) передает банку-корреспонденту вашу банкноту;
- и уже банк-корреспондент проводит обмен.
Обратите внимание! В результате инкассо, вы получите сумму с учетом тарифа финучреждения.
Что важно знать о долларах?
Чаще всего сейчас подделывают 50 и 100 долларов, отмечает НБУ. Чтобы отличить фальшивку от настоящей банкноты, нужно обратить внимание на элементы защиты.
Если вы подозреваете, что банкнота поддельная, отдайте ее на экспертизу в банк. Это бесплатно. В случае, когда будет подтверждена подлинность банкноты, ее вам вернут. Подделку передадут в правоохранительные органы для расследования.