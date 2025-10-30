Сколько стоят 100 долларов 2006 года

Действующими сейчас считаются доллары, выпущенные после 1914 года. То есть, банкноты 2006 года активно используются.

Что нужно знать о долларах 2006 года?

Доллары 2006 года не обмениваются по специальному курсу, сообщает 24 Канал.

То есть, 100 долларов, выпущенные в этом году не стоят больше. Они имеют ту же цену, что и валюта другого года выпуска.

Заметим, что доллары 2006 года еще имеют старый дизайн. Обновленная версия вышла уже в 2013.



Как выглядят новая и старая банкнота номиналом 100 долларов / Скриншот с munbyn

Можно ли обменять старые доллары?

Доллары 2006 года можно свободно обменивать. Однако результат этой процедуры зависит от состояния банкноты, сообщает НБУ.

Банкам и небанковским учреждениям при осуществлении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения относительно номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства,

– отмечает НБУ.

В частности, значительно изношенные купюры передаются на инкассо. Это процедура, при которой:

банк (к которому вы обратились) передает банку-корреспонденту вашу банкноту;

и уже банк-корреспондент проводит обмен.

Обратите внимание! В результате инкассо, вы получите сумму с учетом тарифа финучреждения.

Что важно знать о долларах?