Які долари приймають за зниженим курсом

Є випадки, коли при обміні валют, ви можете отримати не всю суму, що мала б бути згідно з курсом. Адже з неї здійснюють вирахування. Чому так відбувається, читайте далі.

Чому за валюту можна отримати менше?

Є валюта, що має ознаки значного зношення. До неї застосовують процедуру інкасо, повідомляє НБУ.

Читайте також Валюта подешевшала, але не всюди: де зараз найвигідніший курс долара та євро

Операцію інкасо можуть здійснювати уповноважені установи, що мають відповідний договір з іноземним банком-кореспондентом,

– вказує регулятор.

Ця операція дещо відрізняється від звичайного обміну. Адже, в цьому випадку:

українські банки не здійснюють обмін, вони лише передають вилучену банкноту банку-кореспонденту;

банк-кореспондент здійснює обмін.

Такий обмін можуть проводити і небанківські установи. В цьому випадку схема аналогічна. Просто небанківська установа передає кошти українському банку з яким укладено спеціальний договір, повідомляє "Гаразд".

За результатами операції інкасо кошти можуть бути зараховані на кореспондентський рахунок банку, а банк в свою чергу зарахує суму прийнятої валюти на рахунок клієнта,

– йдеться у повідомленні.

Щодо інкасо потрібно знати декілька важливих нюансів. Зокрема те, що ця процедура тривала в часі. Особливо зараз, коли через війну, ускладнені логістичні шляхи.

Людина отримує менше грошей в результаті інкасо, через комісію. Тарифи для проведення цієї процедури фінустанова зобов'язана розміщувати у доступному для ознайомлення місці.

Що ще важливо знати про обмін банкнот в Україні у 2026 році?