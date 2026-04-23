Які долари приймають за зниженим курсом
- Обмін зношених валютних банкнот здійснюється через процедуру інкасо, де банк або небанківська установа передає банкноту банку-кореспонденту для обміну.
- Процедура інкасо може займати багато часу через ускладнені логістичні умови.
Є випадки, коли при обміні валют, ви можете отримати не всю суму, що мала б бути згідно з курсом. Адже з неї здійснюють вирахування. Чому так відбувається, читайте далі.
Чому за валюту можна отримати менше?
Є валюта, що має ознаки значного зношення. До неї застосовують процедуру інкасо, повідомляє НБУ.
Читайте також Валюта подешевшала, але не всюди: де зараз найвигідніший курс долара та євро
Операцію інкасо можуть здійснювати уповноважені установи, що мають відповідний договір з іноземним банком-кореспондентом,
– вказує регулятор.
Ця операція дещо відрізняється від звичайного обміну. Адже, в цьому випадку:
- українські банки не здійснюють обмін, вони лише передають вилучену банкноту банку-кореспонденту;
- банк-кореспондент здійснює обмін.
Такий обмін можуть проводити і небанківські установи. В цьому випадку схема аналогічна. Просто небанківська установа передає кошти українському банку з яким укладено спеціальний договір, повідомляє "Гаразд".
За результатами операції інкасо кошти можуть бути зараховані на кореспондентський рахунок банку, а банк в свою чергу зарахує суму прийнятої валюти на рахунок клієнта,
– йдеться у повідомленні.
Щодо інкасо потрібно знати декілька важливих нюансів. Зокрема те, що ця процедура тривала в часі. Особливо зараз, коли через війну, ускладнені логістичні шляхи.
Людина отримує менше грошей в результаті інкасо, через комісію. Тарифи для проведення цієї процедури фінустанова зобов'язана розміщувати у доступному для ознайомлення місці.
Що ще важливо знати про обмін банкнот в Україні у 2026 році?
У 2023 році регулятор скасував поняття: купюри з ознаками незначного зношення. Відповідно, станом на зараз, якщо банкноти мають невеликі пошкодження, вони вільно обмінюються за стандартним курсом.
Наразі в Україні заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, що є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави. Тобто тої, з якою здійснюються валютно-обмінні операції. Якщо це правило порушується, ви маєте право подати скаргу у НБУ.