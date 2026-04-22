Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,88 (+2 копійки), а продаж – по 43,92 гривні (-3 копійок).
Натомість купівля євро проходить по 51,60 гривні (-1 копійка), а продаж – по 51,83 гривні (+2 копійки).
Який курс в обмінниках?
За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,38 гривні (-4 копійки), а продають – по 43,90 гривні (-6 копійок).
Євро купують по 51,22 гривні (-14 копійок), а продають – по 51,97 гривні (-1 копійка).
Що буде з курсом валют наприкінці квітня?
Для 24 Каналу Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку", розповів, що різниця між купівлею та продажем валюти на ринку залишатиметься незначною. Зокрема він пояснив, що ринок матиме доволі стабільний стан і передбачуваний. Так, коливання курсів не будуть хаотичними.
Водночас щодо курсу євро, в Україні рівень валюти формується від впливу світового ринку. Останній зокрема залежить від подій на Близькому Сході, які дуже швидко позначаються на вартості та цінності валюти.
Водночас відомо, що тиждень 20 – 26 квітня почався із подорожчання валют. Так, станом на понеділок, 20 квітня, офіційний курс від НБУ становив 43,89 гривні. Тобто ціна зросла на 25 копійок. А ось євро коштувало 51,77 гривні, це +35 копійок до вартості. Такий показник став новим історичним максимумом.