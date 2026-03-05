Чи можна обміняти валюту з пошкодженнями?

Валюта з пошкодженнями підлягає обміну. Суть саме в ступені зношеності, повідомляє Нацбанк.

У 2023 році регулятор ухвалив рішення про скасування ознак незначного зношення банкнот. Завдяки цьому НБУ прагнув боротися з впливом людського фактора на перевірку купюр.

Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношеності банкноти,

– вказав НБУ.

Якщо ж банкноти мають ознаки значного зношення, їх віддають на інкасо. Така процедура відбувається за тарифами банків та небанківських установ.

Які важливі нюанси, щодо інкасо потрібно знати:

інкасо може бути тривалою процедурою у часі;

тарифи на цю процедуру мають бути розміщені у доступному для споживачів місці.

Потрібно розуміти, що при інкасо банк передає пошкоджені банкноти іноземному банку-кореспонденту. І уже таким чином відбувається обмін, вказує "Гаразд".

За результатами операції інкасо кошти можуть бути зараховані на кореспондентський рахунок банку, а банк своєю чергою зарахує суму прийнятої валюти на рахунок клієнта,

– йдеться у повідомленні.

При інкасо ви отримаєте не всю суму. А з вирахуванням встановленої комісії.

Що ще важливо знати про обмін доларів?