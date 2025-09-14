Які доларові банкноти можуть не приймати обмінники?

Зараз обмінники можуть не приймати значно зношені долари, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Неочікуваний лідер: де насправді у світі найбільше рідкоземельних металів

У червні 2023 року скасували поняття незначно зношених банкнот. Тобто, ці купюри мають бути прийняті фінустановами.

Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактору" на визначення ступеня зношеності банкноти,

– зазначає НБУ.

Якого року випуску долари перебувають в обігу? Зараз усі долари, випущені Федеральним резервом США з 1914 року вважаються чинними платіжними засобами. Постанов чи законів, відносно обмеження їх використання немає.

Які ще банкноти виводять з обігу?

НБУ виводить з обігу деякі копійки та купюри. Частина монет, наприклад, уже не є чинним платіжним засобом. Заміна відбувається не просто так. Зокрема, регулятор хоче таким чином покращити захист банкнот.

ЄС, своєю чергою, також ухвалив рішення про виведення з обігу банкноти 500 євро. Цієї купюри немає в другій серії. Проте, вона залишається чинним платіжним засобом.