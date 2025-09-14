Які доларові банкноти можуть не приймати обмінники?
Зараз обмінники можуть не приймати значно зношені долари, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
У червні 2023 року скасували поняття незначно зношених банкнот. Тобто, ці купюри мають бути прийняті фінустановами.
Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактору" на визначення ступеня зношеності банкноти,
– зазначає НБУ.
Якого року випуску долари перебувають в обігу?
Зараз усі долари, випущені Федеральним резервом США з 1914 року вважаються чинними платіжними засобами. Постанов чи законів, відносно обмеження їх використання немає.
Які ще банкноти виводять з обігу?
НБУ виводить з обігу деякі копійки та купюри. Частина монет, наприклад, уже не є чинним платіжним засобом. Заміна відбувається не просто так. Зокрема, регулятор хоче таким чином покращити захист банкнот.
ЄС, своєю чергою, також ухвалив рішення про виведення з обігу банкноти 500 євро. Цієї купюри немає в другій серії. Проте, вона залишається чинним платіжним засобом.
Яка найбільша доларова купюра?
Зараз найбільша доларова купюра – 100 доларів. Раніше перелік банкнот був значно ширшим. Найбільшою купюрою була 10 000 доларів.