Какие долларовые банкноты могут не принимать обменники?

Сейчас обменники могут не принимать значительно изношенные доллары, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

В июне 2023 года отменили понятие незначительно изношенных банкнот. То есть, эти купюры должны быть приняты финучреждениями.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,

– отмечает НБУ.

Какого года выпуска доллары находятся в обращении? Сейчас все доллары, выпущенные Федеральным резервом США с 1914 года считаются действующими платежными средствами. Постановлений или законов, относительно ограничения их использования нет.

Какие еще банкноты выводят из обращения?

НБУ выводит из обращения некоторые копейки и купюры. Часть монет, например, уже не является действующим платежным средством. Замена происходит не просто так. В частности, регулятор хочет таким образом улучшить защиту банкнот.

ЕС, свою очередь, также принял решение о выводе из обращения банкноты 500 евро. Этой купюры нет во второй серии. Однако она остается действующим платежным средством.