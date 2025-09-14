Какие долларовые банкноты могут не принимать обменники?
Сейчас обменники могут не принимать значительно изношенные доллары, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
В июне 2023 года отменили понятие незначительно изношенных банкнот. То есть, эти купюры должны быть приняты финучреждениями.
Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,
– отмечает НБУ.
Какого года выпуска доллары находятся в обращении?
Сейчас все доллары, выпущенные Федеральным резервом США с 1914 года считаются действующими платежными средствами. Постановлений или законов, относительно ограничения их использования нет.
Какие еще банкноты выводят из обращения?
НБУ выводит из обращения некоторые копейки и купюры. Часть монет, например, уже не является действующим платежным средством. Замена происходит не просто так. В частности, регулятор хочет таким образом улучшить защиту банкнот.
ЕС, свою очередь, также принял решение о выводе из обращения банкноты 500 евро. Этой купюры нет во второй серии. Однако она остается действующим платежным средством.
Какая самая большая долларовая купюра?
Сейчас самая большая долларовая купюра – 100 долларов. Ранее перечень банкнот был значительно шире. Самой большой купюрой была 10 000 долларов.