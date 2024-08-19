Що варто знати про проблему з "дропами"

Олег Гетман заявив, що проблема з "дропами" існувала давно, і насправді вона не унікальна для нашої країни. Тож у той чи інший спосіб з нею борються або законодавці, або регулятори в усьому світі. Проблема зростає в міру того, як набирає обертів торгівля, як зростає електронна торгівля, що теж є глобальною тенденцією.

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За його словами, відповідно, збільшується частка так званої чорної електронної торгівлі. Зокрема, йдеться про торгівлю "сірим" контрафактним алкоголем, тютюновими виробами, наркотиками, іншими психотропними речовинами тощо.

Олег Гетман Економіст Все це найпростіше реалізовувати через електронні канали збуту: інтернет, телеграм і так далі, а потім відправляти з допомогою пошти чи кур'єра й отримувати кошти на картки. Аби не використовувати для цих операцій одну картку, то створюють так звані ферми карток по 10 по 20 штук, які далі передають ще низці карток, а наприкінці, коли вони проходять через певне коло, то кошти переказують або в криптовалюти, або купують якісь товари у юридичних осіб, або знімаються готівкою в Україні чи за кордоном.

У чому небезпека "дропів" для українців

Економіст пояснив, які наслідки можуть бути, якщо людина віддає свою картку комусь у користування на певний час і через неї "проходить" кілька мільйонів або десятків мільйонів гривень. Якщо ці операції помічає податкова, то вона нарахує на весь цей обсяг 18% податку на доходи фізичних осіб. Гетман наголосив, що НБУ почав передавати таку інформацію податковій службі по дуже небезпечних, особливо ризикових картках.

Що таке "дропи" Це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських реквізитів: до карток / рахунків, включно з пін-кодами і доступом до інтернет-банкінгу.

За словами економіста, у результаті людина або буде вимушена заплатити ці величезні суми, або їй заблокують всі рахунки і буде накладено арешт на все рухоме чи нерухоме майно.

Важливо! Олег Гетман підмітив, що не варто передавати третім особам свої банківські картки, тим паче за якусь смішну плату на рівні 100 доларів на місяць.

Чи адекватні обмеження готує НБУ

Експерт додав, що регуляції, які планує запроваджувати Національний банк України, достатньо розумні та пропрацьовані. Помітно, що Нацбанк не просто вийшов і зробив перше, що йому захотілося. Натомість видно, що регулятор попрацював з волонтерами, фізичними особами, військовими. І робить усе, аби ці регуляції діяли таким чином, щоб вони не зашкодили звичайним людям та волонтерській діяльності.

Тобто, пояснює Олег Гетман, немає обмежень на збір, на картку, на яку цей волонтер збирає гроші, а розглядають обмеження на перерахування коштів з картки на картку і сума перерахувань на місяць. Тобто це не має зашкодити звичайним людям і волонтерам, бо там достатньо високі ліміти по сумах і за кількістю операцій.