Як працюватимуть мобільні банкомати

Як зазначають у ПриватБанку, попит на такі банкомати значно зріс у прифронтових регіонах.

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За останні два місяці кількість користувачів мобільних банкоматів зросла втричі.

ПриватБанк запускає нову версію мобільного банкомату, який може автономно функціонувати до 24 годин. Впродовж літа банк налагодив ефективну співпрацю з місцевими громадами, які інформують населення про графіки роботи мобільного банкомату,

– пояснюють у пресслужбі банку.

Зазначається, що автономність банкомату вдалося забезпечити завдяки встановленню сонячних панелей, акумуляторів, системи супутникового Інтернету та інших інженерних рішень.

Мобільні банкомати ПриватБанку надають клієнтам широкий спектр послуг. Зокрема, можна:

отримати готівку;

скористатися майже всіма банківськими послугами, включаючи здійснення платежів і переказів, оформлення депозитів, погашення кредитів, страхування та інші послуги.

Важливо! У майбутньому цей комплекс зможе обслуговувати не тільки жителів регіонів, де немає банківської інфраструктури, але й військових, які перебувають у тилових районах і не мають доступу до банкоматів.